Wenig Aussicht auf Schutzkleidung

Pflege ist Nähe! Das stellt die Menschen, die im ambulanten Pflegedienst arbeiten, vor große Herausforderungen. Wer sich um Hilfebedürftige kümmert, sie wäscht, ihnen Thrombosestrümpfe anzieht oder nötige Spritzen gibt, läuft Gefahr, sich anzustecken oder das Coronavirus weiterzugeben. Deshalb leiden sie darunter, dass ihnen keine ausreichende Schutzausrüstung zur Verfügung steht. Es fehlt sowohl an Schutzkitteln, Schutzbrillen und Schutzmasken.

Thomas Gurski, Vorstandsvorsitzender der Diakonie für den Landkreis Gotha, versucht seit Tagen alle Hebel in Bewegung zu setzen, um für die 300 Mitarbeiter in der stationären und ambulanten Pflege diese Situation zu verändern. Mit Stand vom Freitag weiß er, dass vom Bundesministerium für Gesundheit Schutzkleidung bereitgestellt werden soll. „Allerdings sind bei den Lieferadressen für Bedarfsträger in den einzelnen Bundesländern weder in Thüringen, in Sachsen, im Saarland oder in Hamburg Empfänger benannt, das heißt: Wir wissen nicht, ob wir bedacht werden“, sagt Gurski.

Trotz dieser bedrohlichen Situation gehen die Frauen und Männer in der Diakonie Gotha ihrer Arbeit nach, wie die anderen Pflegedienste im Landkreis Gotha ebenso. In der Diakonie seien auch die Mitarbeiter des betreuten Wohnens gefährdet. Noch ist im Bereich der Einrichtung weder ein Patient noch ein Bewohner am Coronavirus erkrankt. Passiert das, kann sich hier niemand um ihn kümmern. Auf Grund fehlender Schutzausrüstung muss er umgehend ins Krankenhaus überwiesen werden.

Abhängigkeit von China kritisiert

Thomas Gurski wünscht sich für den Landkreis eine Anlaufstelle, wo Mitarbeiter des Gesundheitswesens schnell getestet werden können. „Wir brauchen jeden Mitarbeiter. Ihn im Zweifelsfall einfach in Quarantäne zu schicken, um nach zwei Wochen zu erfahren, dass er gesund ist, können wir uns nicht leisten. Hier muss ein schneller Test gemacht werden.“

Aktuell ist die Zahl Corona erkrankter im Landkreis überschaubar. Doch das will Gurski nicht so stehen lassen. „Am Donnerstag gab es eine infizierte Person, drei Tage später schon neun. Das entspricht einer Steigerung von 900 Prozent.“ Dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, macht die Situation noch bedrohlicher.

Die Sorgen in der Diakonie, so Thomas Gurski, treiben auch andere Einrichtungen im Gesundheitswesen um, mit den gleichen Problemen müssen sich Arztpraxen plagen. In einem Brief an das Gesundheitsamt des Landkreises hat er auf die Situation hingewiesen. Darin macht er deutlich, dass die Schutzkleidung bisher weder gefordert war noch zum Standard der Einrichtung gehörte. „Wir stehen seit Tagen mit der Diakonie Mitteldeutschland, der Diakonie Deutschland und der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen in Kontakt zu diesem hohen Risiko, bisher ergebnislos“, heißt es in dem Schreiben, mit dem Gurski zugleich seiner Anzeigepflicht genüge tut.

Die Ursache für die gegenwärtige Situation sieht er in der Abhängigkeit von China. „Bestimmte Schutzausrüstung wird bei uns gar nicht mehr produziert. Wenn wir die Coronakrise hinter uns gebracht haben, müssen wir dringend diskutieren, wie wir uns künftig in solchen Notsituationen selbst helfen können.“ Ärgerlich ist der Mann über wenig stringente Entscheidungen in der Politik. „Am 13. März hieße es vormittags noch, Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet, nachmittags wurde die Schließung für den kommenden Dienstag angekündigt. Da wünsche ich mir schon mehr Klarheit. Andererseits blieben uns für die Schließung unserer Werkstätten nur 24 Stunden. Damit verlangte die Politik einen Kraftakt sondergleichen.“

So kritisch die Situation auch ist, alle Mitarbeiter der Diakonie arbeiteten mit Volldampf daran, ihre Aufgaben zu erfüllen. „Doch dafür braucht es mehr als ein Mindestmaß an Sicherheit“, bekräftigt Gurski.