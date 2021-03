Wenig Entwarnung für die Wälder im Kreis Gotha trotz Schneemassen

So schlecht wie in Thüringen, geht es dem Wald nirgendwo anders in der Bundesrepublik. Gerade einmal 15 Prozent der Bäume im Freistaat können als gesund eingestuft werden. Bei 30 Prozent wurden laut Waldzustandsbericht 2020 leichte Vitalitätsverluste registriert. Hingegen sind mehr als die Hälfte aller Bäume stark geschädigt. Das überrascht Ines Chmara kein bisschen. Die Leiterin des Referats Waldschutz, Standortskunde und Umweltmonitoring im Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum in Gotha (FFK) kennt die Lage und vor allem die Bodenzustandsdaten. Und deren Entwicklung gibt Anlass zu ernster Sorge. Zwar unterliegt die Bodenfeuchte deutlich auszumachenden Schwankungen, das ändert jedoch nichts am Trend. Und der zeigt seit Jahren kontinuierlich nach unten: Die Böden im Freistaat trocknen immer mehr aus.

Mischwälder sollen künftig dafür sorgen, dass die Bestände besser dem Klimawandel trotzen können. Foto: Klaus-Dieter Simmen