Weniger CO₂ durch sparsame Straßenlampen in Waltershausen

Um 35.500 Kilogramm hat die Stadt Waltershausen innerhalb von fünf Jahren ihren Kohlendioxidausstoß allein dadurch reduziert, dass sie Stück für Stück Straßenlampen auf LED-Leuchtmittel umgestellt hat. „Von 2014 bis 2019 entspricht das einer Energieeinsparung von 67.363 Kilowattstunden“, macht Bürgermeister Michael Brychcy (CDU), deutlich.

Kohlendioxid-Emissionen städtischer Gebäude gegenüber 2019 um ein Prozent gesenkt

Seit 2012 habe die Stadt mit ihren Ortsteilen Langenhain, Wahlwinkel, Schnepfenthal, Schwarzhausen, Schmerbach, Winterstein und Fischbach bereits ein kommunales Energiemanagement. „Dafür arbeiten wir mit der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur zusammen und lassen uns von den Fachleuten beraten“, so Brychcy. Das zahle sich aus. So habe sich die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien seit 2014 um 2,67 auf vier Megawattstunden pro Jahr erhöht.

„Wir versuchen außerdem, die Verbrauchskennwerte für unsere städtischen Gebäude immer weiter zu verbessern. Sie liegen inzwischen bei 76 Prozent und damit deutlich unter den dafür angegebenen Grenzwerten“, macht der Bürgermeister aufmerksam. Die Kohlendioxid-Emissionen der städtischen Liegenschaften hätten 2019 gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent gesenkt werden können.

Forderung nach Selbstverpflichtung zur ökologischen Nachhaltigkeit

Aus einer Übersicht, die Michael Brychcy den Mitgliedern des Stadtrates vorlegte, wird ersichtlich, dass die meisten Immobilien der Stadt für 2019 eine gute Energiebilanz haben. Das betrifft zum Beispiel die Feuerwehrwache, das Rathaus, die Turnhallen und die Bibliothek in Waltershausen, das Ortsteilzentrum Wahlwinkel sowie die GutsMuths-Schule und -Turnhalle. Nachholebedarf gebe es für bessere Verbrauchskennwerte sowie Elektro, Wärme und Wasser unter anderem bei der Grund- und Regelschule in Waltershausen und beim Kindergarten in Schnepfenthal.

Brychcy reagierte mit seinen Ausführungen im Stadtrat auf einen Änderungsantrag der Fraktion SPD/Grüne für eine Selbstverpflichtung der Stadt Waltershausen zur ökologischen Nachhaltigkeit. Dieser Antrag wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.