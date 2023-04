Wenn Licht Dunkelheit und Angst vertreibt

Wort zum Sonntag: Ralf Kühlwetter-Uhle über Begegnungen und Passionsandacht in einem Seniorenwohnheim

In der Osternacht, die vor dem Ostersonntag in vielen Kirchen weltweit gefeiert wird, vertreibt eine Kerze die Finsternis. Es ist das Licht der Osterkerze, die im Dunkeln eine neue Welt erschafft. Sie symbolisiert das Licht des neuen Lebens, das Licht der Auferstehung. Das neue Leben erwacht und durchbricht das Dunkel in der Natur und im Menschen.

Unterwegs zu einer Andacht im Seniorenheim. Ich bin unsicher, denn es ist kein kirchliches Haus. Wie viele werden an der Andacht teilnehmen, jetzt in der Passionszeit mitten in der Woche? Werden die Besucher mich verstehen und meinen Worten folgen? Die Kirchenlieder habe ich extragroß ausgedruckt, jeweils auf einer ganzen A4-Seite. Bisher hat es in dem Heim keine Andachten oder Gottesdienste gegeben. Vielleicht kommt gar keiner.

Als ich eintreffe, bin ich überrascht. Ungefähr 15 Personen sind da, sitzen im Rollstuhl oder auf dem Sofa und warten schon. Ich spüre die Spannung und Erwartung. Alle schauen, wer da kommt. Ich begrüße alle, stelle mich vor, versuche, laut und langsam zu sprechen. Alle sind aufmerksam und freuen sich, begrüßt und angesprochen zu werden. Einige bestätigen freudig, dass sie den Ort kennen, aus dem ich komme, dass sie früher selbst oder Verwandte dort gewohnt haben. Sofort stellt sich Verbundenheit und Vertrautheit ein, und meine Unsicherheit legt sich.

Meister-Eckhart-Radweg: Eine Skulptur am Weiher bei Westhausen. Foto: Wieland Fischer

Doch wie wird es mit dem Singen klappen? Als ich das erste Lied ankündige, sagt eine Frau, sie brauche kein Liedblatt. Das kann sie auswendig. Ich bin baff. Auch die Anderen singen, und beim Vaterunser beten fast alle mit, manche laut, andere vorsichtig und leise. Das hatte ich nicht erwartet – das war wie Ostern und Weihnachten zusammen. Nach der Musik zum Abschluss bedanken sich einige ganz aufgeweckt für die Andacht. Sie waren beim Abschied viel wacher, als es zu Anfang schien. Auch ich fühlte mich jetzt gelöster und lebendiger als zu Beginn. Dann mache ich mich wieder auf den Weg.

Draußen weht ein kalter Wind, aber mir ist innerlich warm. Die Sonne scheint. Der blaue Himmel zeigt sich zwischen weißen Wolken. Vögel zwitschern. Ich sehe die Menschen auf der Straße. Alles wirkt lebendig und frisch – wie auferweckt. So ist die Welt, wie sie sein soll, denke ich. Alles ist erfüllt von Licht und Leben. Das ist die Wirklichkeit.

Leiden und Finsternisdes Todes gehören zum Leben

Mit diesem Wort, das auf den Thüringer Mystiker und Ordensgelehrten Eckhart von Hochheim zurückgeht, bezeichnete er die lebendige Gegenwart Gottes, von der alles durchdrungen ist. Was wir wahrnehmen, wirkt Gott in uns. In jedem Augenblick erschafft er die Wirklichkeit in der Wahrnehmung des Menschen, die sich bricht im Spiegel seines Eigensinns. Gott ist nicht außen, irgendwo uns gegenüber, sondern mitten in uns in unserem Leben. Bei Kindern können wir das wunderbar beobachten. Sie staunen, entdecken ihre Welt und das Wunder des Lebens noch ganz unmittelbar. Zum Leben gehört aber auch das Dunkel des Leidens und die Finsternis des Todes. Das Sterben Jesu am Kreuz zeigt uns, dass Gott auch in der größten Not unmittelbar da ist. Er hält mich in seiner Wirklichkeit, erhellt mich mit seinem Licht, das Dunkelheit und Angst in mir vertreibt – und neues Leben schenkt.

Ralf Kühlwetter-Uhle ist Pfarrer in Goldbach und Leiter des Meister-Eckhart-Hauses Wangenheim