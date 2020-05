Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werbung für die Gothaer Sammlungen

Fürsprache in Bezug auf die Gothaer Sammlungen hat es am Freitag auf Schloss Friedenstein gegeben. Thüringens neuer Staatssekretär Carsten Feller ist vom Gothaer Landtagsabgeordneten Matthias Hey (beide SPD) durch die Bestände der Forschungsbibliothek geführt worden. Begleitet wurden sie vom Kanzler der Universität Erfurt, Jörg Brauns, und Bibliotheksdirektorin Kathrin Paasch. Kommende Woche will die Landesregierung erstmals mit allen Ministern über den Staatsvertrag zur Gründung einer Bund-Länder-Stiftung sprechen, zu dem auch das gesamte Barocke Universum mit Schloss, Park und Orangerie gehören soll. Hey wirbt für die Aufnahme der Gothaer Sammlungen in den Staatsvertrag. Nur so könne sie in der neuen Stiftung aufgewertet werden.