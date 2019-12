Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wette im Montessori-Kinderhaus Gotha eingelöst

Mal singen und tanzen sie mit, mal sitzen sie still und hören gespannt zu oder melden sich und beantworten Fragen. Einen spannenden Vormittag erleben am Mittwoch die Kinder im städtischen Montessori-Kinderhaus in der Sonneborner Straße 20. Die zweite Beigeordnete der Kreisstadt, Marlies Mikolajcak (SPD), löst eine Wette ein, die sie verloren hat. Es ist die Stadtwette vom alljährlichen Sommerfest des Vereins Museumslöwen, das diesmal vom einhundertjährigen Jubiläum des Bauhauses geprägt war. Die Wette lautete, ob mindestens siebzig Besucher des Festes zum Thema passend maskiert erscheinen. Mikokajcak hatte gewettet, diese Zahl werde nicht erreicht. Doch es erschienen mehr als siebzig so Maskierte. Der Wetteinsatz der Sozial- und Finanzdezernentin war eine literarisch-musikalische Lesung im Montessori-Kinderhaus, denn das Haus war kurz zuvor über einen Defekt an einer Wasserleitung von einem Schaden betroffen. Zwei der vier Kindergarten-Gruppen mussten für Wochen die Hansen-Schule als Ausweichquartier nutzen.

Inzwischen ist der Wasserschaden behoben. Am Nikolaustag wurde der Rück-Umzug ins gewohnte schöne Gebäude am Wald nahe dem Krahnberg auch mit Hilfe von Eltern angepackt und umgesetzt, berichtet dankbar Uta Gelhaar, die Leiterin der Kindereinrichtung. Seit dem 9. Dezember sind alle Kinder wieder in einem Haus. Die Kinder freuten sich auf den Besuch der Beigeordneten und haben selbst passende Liedtexte zu singen eingeübt. Lieder wie „Suse, liebe Suse“, „Brüderchen, komm tanz mit mir“ und „Ein Männlein steht im Walde“ sangen sie unter Gitarrenbegleitung durch zwei Erzieherinnen. Auch Marlies Mikolajczak hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Einfach nur vom Blatt abzulesen, schien ihr nicht zu genügen. Sie erzählte den Inhalt der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, indem sie das zu Berichtende mit laminierten Zeichnungen illustrierte, die sich alle Kinder ansehen konnten. Sie stellte Fragen zu dem Märchen und vermittelte damit spielerisch Wissen um Flora und Fauna im Wald, hatte sogar Anschauungsmaterial aus dem eigenen Garten mitgebracht. Sehr zur Begeisterung der Kinder wurden an passenden Stellen auch Opernarien eingespielt. Einrichtungsleiterin Uta Gelhaar zeigt die erneuerten Fliesen im Waschraum. Foto: Peter Riecke Uta Gelhaar und ihr Team von zehn Erzieherinnen erinnern sich noch an den Schrecken am Morgen des 2. September als das Erdgeschoss zentimetertief unter Wasser stand. Da das Gebäude von der Bruchstelle der Wasserleitung weg leicht abschüssig ist, konnte sich das Wasser weit ausbreiten. Zwei Gruppenräume, der Flur und die Ausgabeküche sowie ein Waschraum waren betroffen. Wasser war in den Keller getropft. Die Elektroanlage hatte sich dadurch automatisch abgeschaltet. Die Nestgruppe wurde zunächst im Sternenzauber, die Wiesenkinder wurden im August-Köhler-Kinderhaus und die Waldwichtel und Regenbogenkinder im Reggio-Kinderhaus mit ihren Erzieherinnen untergebracht. Nachdem ein Teil des Gebäudes wieder genutzt werden konnte, blieben zwei Gruppen in der umgerüsteten Hansen-Schule. Allerdings hatten laut Stadtverwaltung Eltern geholfen und zeitweilig die Betreuung selbst übernommen. Von den siebzig Kindern benötigten nur 23 einen Ausweichplatz. Mit dem Einsatz der Feuerwehr zum Abpumpen des Wassers war es nicht getan. Jetzt hat der Waschraum einen neuen gefliesten Boden. Auch die untere Reihe der Wandfliesen ist ausgetauscht. Viel von der Einrichtung war durch den Einsatz der Hausmeister anderer städtischer Einrichtungen und weiterer Helfer in Sicherheit gebracht wurden. Die literarisch-musikalische Lesung ist bereits die dritte Veranstaltung wieder im gewohnten Umfeld. Am Mittwochnachmittag kamen Eltern, Großeltern und Freunde zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen.