Wie arbeitet das Parlament?

Die Arbeit des Bundestages erklären Gumbert Salonek (links) und Gunter Smits in Gotha.

Gotha. Infomobil des Bundestages macht in Gotha Station.

Welche Aufgaben und Funktion hat eine Volksvertretung und wie arbeitet eigentlich der Bundestag – zu diesen Fragen finden interessierte Gothaer seit Montag beim Infomobil des Deutschen Bundestages die entsprechenden Antworten. Noch bis Mittwoch, 9. September, stehen Gunter Smits und Gumbert Salonek am Infomobil bereit, um den Bürgern das Parlament näher zu bringen.

Coronabedingt startete das Infomobil erst jetzt zu seiner Tour durch die Bundesländer. Jeweils drei Tage sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Bundestages an einem Standort, um den Menschen die parlamentarische Arbeit zu erklären. Umfangreiches Infomaterial steht dabei zur Verfügung. Zudem kann man an einem Quiz teilnehmen oder sich am Rednerpult des Bundestages fotografieren lassen.