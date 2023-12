Wie eine Schule im Landkreis Engel herstellt

Wechmar 270 Schüler nehmen in Wechmar an einem Projekttag teil. Das nicht ganz alltägliche Material und die Werkzeuge bringen sie selbst mit.

Aus Holzscheiten bastelten 270 Schüler aus allen zwölf Klassen der Regelschule Burgenland in Wechmar Engel. Das Holz und das Werkzeug brachten die Schüler von Zuhause mit oder ließen sich von Mitschülern helfen. Die Figuren entstanden am Mittwoch, der als Projekttag ganz diesem Thema gewidmet war.

Kunstwerke als Dekoration für das Schulhaus

Hammer, Heißklebepistole, Zange und Schere waren die Werkzeuge. Die Holzscheite bekamen Flügel und einen Kopf sowie weihnachtliche Dekoration. Die schönsten Kunstwerke wurden prämiert und im Schulhaus ausgestellt. „Im Ergebnis wollen wir auch eine schöne Dekoration für unser Schulgebäude haben“, sagt Schulleiter Ronald Große.

„Schule der Engel“ ist der Name des Projekts, wobei der Schulleiter meint, dass die Schüler nicht immer alle Engel sind. Der besondere Schultag wurde im Vorfeld bereits vorbereitet, sagt Kunstlehrerin Ina Schubert. So fertigten die Schüler beispielsweise schon die Schablonen an, mit denen dann die Flügel ausgeschnitten wurden. „Heute morgen sah es hier im Klassenraum wie in einer Wichtelwerkstatt aus“, so die Lehrerin weiter.

So ein Projekttag helfe den Schülern, die recht lange Durststrecke zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien aufzulockern, so der Schulleiter weiter. Und am Ende würden so auch künstlerische und handwerkliche Fähigkeiten geschult.

Im Zuge des allgemeinen Lehrermangels blickt man in der Burgenlandschule auf eine Stundentafel, die im wesentlichen abgesichert ist. „Gefährlich wird es nur, wenn jahreszeitlich bedingt mehr Krankheitsfälle zu verzeichnen sind“, so Ronald Große. Das Einzugsgebiet der Regelschule entspricht der Gemeinde Drei Gleichen.