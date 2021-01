Wieder drei Todesfälle im Kreis Gotha

Gotha. Auch wenn der Inzidenzwert – er zeigt die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage an - weiter auf 167,5 gesunken ist, könne im Landkreis Gotha nicht von Entspannung geredet werden. Davon sei man weit entfernt, signalisierte kürzlich das Gesundheitsamt.

So wurden innerhalb von 24 Stunden 58 weitere Personen gemeldet, die sich mit Corona infiziert haben. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen nun bei 2260. Davon sind zum heutigen Tag 482 Personen an Covid-19 erkrankt. Das sind 61 Personen weniger als noch am Vortag.

Von den Erkrankten müssen 82 Personen – drei mehr als am Montag – stationär mit schweren Krankheitsverläufen in Krankenhäusern behandelt werden. Mittlerweile stieg die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Personen auf 14.

1704 Menschen (+ 116) sind wieder genesen. Allerdings ist die Zahl der Todesfälle auf 74 Personen (+3) gegenüber dem Vortag gestiegen.