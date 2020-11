Wieder ein Todesfall im Kreis Gotha

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gotha vermeldete am Dienstag einen weiteren Todesfall. So stieg die Zahl, der an Corona verstorbenen Personen seit Ausbruch der Pandemie, jetzt auf 38 Menschen. Das Robert-Koch-Institut registrierte 819 Personen, die bislang positiv getestet wurden. Das sind 17 Personen mehr als am Montag. Davon sind 172 Menschen (zwei mehr als am Vortrag) an Covid-19 erkrankt. 21 Personen müssen stationär behandelt werden und eine Person intensivmedizinisch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Genesen sind inzwischen 609 Personen, das sind 14 mehr als am Montag. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 86. Er zeigt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage im Landkreis an. Das Gesundheitsamt streicht nach derzeit vorrangig Verdachtsfälle und Kontakte in und um Pflege-Einrichtungen, Schulen, Kitas. Man könne beim Gesundheitsamt nicht vorsorglich einen Abstrich begehren, weil im weiteren Umfeld – etwa in der Schule des Enkels – positive Fälle bekannt geworden seien, erklärt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamt. In solchen Fällen müssten, Betroffene, sich eigeninitiativ testen lassen, an den Hausarzt oder die Hotline: 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Sie hat wie das Gesundheitsamt Gotha auch in der Schützenallee 31 ihren Sitz. Sie bieten entweder in Eigenregie (niedergelassen Ärzte) oder über das Abstrichzentrum der KV Tests und entsprechende Termine an. Das Gesundheitsamt sei werktäglich ab 6 Uhr und an den Wochenenden besetzt, so Weber.