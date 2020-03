Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Imbiss-Angebot in Wangenheim

Über ein Jahr lang gab es in der Nessetal-Ortschaft Wangenheim keine Gaststätte, kein Imbissangebot. Die Fleischerei „Am Wangenheimer Tor“ war in die Insolvenz gegangen. Das Gebäude hat der bekannte Gothaer Immobilienmakler Matthias Schellenberg aus der Remstädter Straße 2 übernommen und nun einen neuen Betreiber gewonnen, teilt er mit.

Sebastiano Saygin bietet dort seit der Eröffnung am 28. Februar im „Nessetal Döner“ Pizza, Döner, Salate, Gerichte für Kinder und Getränke an. Sieben Tage in der Woche, jeweils Montag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 22 Uhr an.

Er hat drei weitere Mitarbeiter und kann sich von Anfang an über guten Zuspruch freuen. Die Kunden kommen sogar aus dem benachbarten Unstrut-Hainich-Kreis. Offenbar wurde ein Bedarf getroffen.

Dieter Jakob, parteiloser ehemaliger Bürgermeister von Wangenheim und mit seiner Firma nicht weit entfernt, nennt es einen großen Gewinn für die Ortschaft mit rund 700 Einwohnern. Zur Eröffnung kam auch Nessetal-Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt. Mit Grünpflanzen und Präsenten wurde der Mannschaft zum Neuanfang gratuliert.

Sebastiano Saygin plant für den Sommer, eine Terrasse vor dem Geschäft einzurichten. Der Nessetal-Radweg ist nicht weit entfernt.