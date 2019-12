Am Mittwochmorgen kam es zu einem Kellerbrand in der Uelleber Straße 16.

Wieder Kellerbrand in Gotha

Kurz nach sechs Uhr wurde der Gothaer Berufsfeuerwehr am Mittwoch ein Gebäudebrand in der Uelleber Straße gemeldet. Sie rückte einschließlich des Drehleiter-Fahrzeuges aus. Auch alle Freiwilligen Feuerwehren der Kreisstadt wurden alarmiert. Einsatzleiter war wie zwei Tage zuvor beim Kellerbrand in der Juri-Gagarin-Straße Daniel Hinz. 25 Feuerwehrleute kamen zum Einsatzort.

Der Brand in der Uelleber Straße 16 erwies sich als Kellerbrand, der vom ersten Angriffstrupp schnell gelöscht werden konnte. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes und ein Notarzt-Wagen des Rettungsdienstes Schmolke fuhren ebenfalls vor. Sechs Bewohner des Hauses wurden gesichtet. Ein Bewohner mit Erregungszustand wurde vom Notarzt ambulant behandelt. Der Kellerbrand brachte Rauch ins Treppenhaus und in zwei Wohnungen. Die Feuerwehr blies per Entlüfter Frischluft in das Gebäude. Der obere, nördliche Teil der Uelleber Straße war während der Brandbekämpfung und der Folgemaßnahmen an den Einmündungen von der Parkstraße/ Leinastraße und Reinhardbrunner Straße/ Puschkinallee durch die Polizei für den Fahrzeugverkehr für etwa eine Stunde gesperrt. Auch ein Mitarbeiter der das Gebäude betreuenden Hausverwaltung war noch während der Straßensperrung am Ort des Geschehens. Die Gothaer Polizei ermittelt nun zur Brandursache.