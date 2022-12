Wieder zwei Fundkatzen zum Erkennen in Gotha-Uellebener „Arche Noah“

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Zwei Miezen wurden von Tierfreunden nach Gotha-Uelleben zur „Arche Noah“ gebracht

Von den beiden in der vergangenen Woche vorgestellten Katzen hatte eine Glück: Sie wurde von ihren Besitzern wieder nach Hause geholt. Für das Tigerchen aus der Parkstraße hat sich allerdings niemand gemeldet. Sie hätte nun gern ein neues Revier und nette Menschenfreunde.

Die getigerte Tricolor-Mieze stammt auch Eschenbergen Foto: Kathrin Matthieß

Vorgestellt wird heute zunächst eine schwarz-weiße Mieze ohne Schwanz. Sie wurde am 5. Dezember in Gotha in der Walterhäuser Straße gefunden. Sie ist sehr dünn und war nach Einschätzung des Tierheims eventuell länger eingesperrt. Die junge Katzendame wird auf ungefähr eineinhalb Jahre geschätzt. Leider hat sie keinen Chip. Sie ist etwas ängstlich in der „Arche Noah“ und würde sicher gern gleich erkannt werden. Vielleicht gelingt es auf diesem Weg schnell, denn eine Katze ohne Schwanz gibt es ja nicht so oft. Gesucht werden die Besitzer oder Menschen, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können.

Des Weiteren wurde eine getigerte Tricolor-Katze in Eschenbergen gefunden. Auch sie ist ein Mädchen und leider nicht gechipt. Zwei Wochen wurde sie in Eschenbergen beobachtet, bevor Tierfreunde sie am 6. Dezember zur „Arche Noah“ brachten. Die schöne Mieze ist gut genährt und sieht gepflegt aus. Außerdem ist sie sehr verschmust und menschenbezogen, sodass die Vermutung nahe liegt, dass sie ein Zuhause hat. Natürlich soll auch sie von ihren Besitzern erkannt und aus ihrer misslichen Lage schnell befreit werden. Katzen, die auch Freigang genießen, finden die Begrenzung des Quarantänekäfigs äußerst unschön.

Tierheim „Arche Noah“; Tel.: 03621/755425