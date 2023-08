Der schöne Kater aus der Klinge in Gotha befindet sich jetzt in Uelleben im Tierheim.

Wieder zwei Fundtiere im Tierheim in Gotha-Uelleben

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Schildkröte und Kater wurden von Tierfreunden ins Tierheim „Arche Noah“ gebracht

Für den schwarzen Mittelschnauzer, vorgestellt in der vergangenen Woche, konnte der Besitzer ermittelt werden. Der Rüde und seine Schwester waren ausgesetzt worden. Da das Aussetzten von Tieren strafbar ist, wurde Anzeige gegen den Besitzer gestellt.

Die Schildkröte wurde in Siebleben gefunden. Nun ist die Arche Noah ihr Zuhause. Foto: Kathrin Matthieß

Heute wird zunächst ein schöner weiß-schwarzer Kater vorgestellt, der es sich in der Klinge in Gotha bei Bewohnern gemütlich gemacht hatte. Aus Mitleid wurde das Katerchen gefüttert und wollte natürlich nicht wieder weg. Schließlich brachten die Tierfreunde den Schönen ins Tierheim.

Er wurde in der „Arche Noah“ ungefähr auf 4 bis 6 Jahre geschätzt und ist auch schon kastriert. Es deutet alles darauf hin, dass das Katerchen ein Zuhause hat. Denn er ist sehr menschenbezogen und zahm. Für ihn werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die ihn kennen.

Außerdem wurde in Gotha in der Weimarer Straße eine Landschildkröte gefunden. Wahrscheinlich hat sie sich aus einem der vielen Gärten in der Nähe auf den Weg gemacht. Auch für sie werden die Besitzer gesucht.

Mehr Informationenim Tierheim „Arche Noah“unter Telefon: 03621 / 755425