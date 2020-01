Wiedersehen mit den Rattles in Gotha

Das erstes Rock-Ereignis dieses Jahres in Gotha steht bevor: Eine der dienstältesten Beatbands Deutschlands, The Rattles, kommt erneut nach Gotha. Sie gelten als die Urväter der deutschen Rockszene und eine der wenigen musikalischen Institutionen Deutschlands. Die Band befindet sich gerade auf Jubiläumstournee, denn sie existiert seit nunmehr 60 Jahren.

Dem Gothaer Rock-Urgestein Wilfried Woigk ist es gelungen, sie für Samstag, 25. Januar, für ein Sonderkonzert zu gewinnen. Die Rattles wollen einen Querschnitt aus ihrem 60-jährigen Schaffen bieten.

Angefangen hat alles in den sechziger Jahren auf dem Kiez in Hamburg, als man auf die jungen Beatles in dem Club Indra traf. Die jungen Männer um Achim Reichel und Herbert Hildebrandt waren sofort von deren handgemachter Beatmusik begeistert. Entsprechend fingen die Rattles an, Konzerte zu spielen und eigene Songs zu komponieren.

Blitztournee mit den Beatles und Konzerte mit den Rolling Stones

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten – die Blitztournee mit den Beatles durch Deutschland, ihre Konzertreise mit den Rolling Stones durch England und ihr Welthit „The Witch“ sind noch heute legendär. Zu der Konzertreise mit den Rolling Stones erzählt Bassist und Sänger Herbert Hildebrandt: „Für die Rolling Stones war es damals die erste Tour. Als wir ankamen, dachten wir, wir wären die einzige Band. Als dann aber fünf Leute ankamen, die so aussahen wie wir, fragten wir: Wer seid ihr denn? Die Antwort kam prompt: Wir sind die Rolling Stones, wir spielen auch hier!“

Heute, im 60. Jahr der Bandgründung klingen die Rattles noch genauso frisch, energievoll und dynamisch, wie zu ihrer Anfangszeit. Auf ihrem letzten Album „Need 2 C You“ beweisen Herbert Hildebrandt, Manne Kraski, Eggert Johannsen und Dicky Tarrach wieder einmal, dass eine solch lange Karriere ohne wirklich gute Titel wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre.

Das Konzert wird umrahmt von der Gothaer Beatgruppe The Polars sowie von der in Gotha bestens bekannten Band Beat Club Leipzig.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 39,90 Euro in allen Thüringer Städteinformationen sowie in den Pressehäusern unserer Zeitung. In Gotha gibt es auch Karten bei der Firma Pinnow am Hauptmarkt 39. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis. Platzreservierungen sind unter Telefon: 03621/300 786 möglich.