Gotha Seit dem Wochenende Einsätze in zwei Schichten

Winterdienst in Gotha rollt bislang problemlos

Die Schneefälle und Minusgrade der letzten Tage haben die Mitarbeiter des Winterdienstes der Stadtwirtschaft Gotha bislang vor keine größeren Probleme gestellt. Seit dem vergangenen Wochenende werde mit den Räum- und Streufahrzeugen auf den Straßen der Stadt Gotha einschließlich Ortsteile aktiv gefahren. Das erfolge in zwei Schichten, von morgens 4 Uhr bis abends 22 Uhr, sagt Einsatzleiter Tobias Lerp. Zuvor, seit Anfang Dezember, habe der Winterdienst in erster Linie aus Kontrolltouren bestanden. Der Tourenplan sei abhängig von der Witterung.

Die Mitarbeiter der Stadtwirtschaft bringen viel Erfahrung für den Winterdienst mit, sagt Lerp. „Die Jungs machen das schon seit Jahren.“ Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre sei ein Salzvorrat von etwa 500 Tonnen angelegt worden. Es handele sich dabei um etwa die gleiche Menge wie in den Vorjahren. Das Lager werde bei Bedarf aufgefüllt. Bei Eis auf den Straßen werde mehr Lauge zum Sprühen eingesetzt.