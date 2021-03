Winterstein: Baustart mit Rodungen

Die Straße Thielberg im Waltershäuser Ortsteil Winterstein droht Stück für Stück den Hang abzurutschen. In der Woche ab 23. März beginnen nun sichtbar die Arbeiten, die Straße zu sichern und zu verbreitern.

Winterstein. Risse im Asphalt zeigen die Gefahr an. Bauen zunächst bis Ende Juli 2022

Mit dem Entfernen von Hecken, Sträuchern und Bäumen sollten in der Woche ab 15. März die Arbeiten zur Sicherung des Hanges am Thielberg im Waltershäuser Ortsteil Winterstein beginnen. Dies teilt Waltershäuser Leiter des Bauamtes Marcus Jäger, den Anwohnern der Straße, in einer ausführlichen schriftlichen Bürgerinformation mit. Allerdings verzögert sich der Beginn der Grünschnitt-Arbeiten nun auf die Woche ab 22. März.