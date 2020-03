Winterstein: Kommunales Eigentum versus kirchliche Nutzung

Aus der Ferne gesehen ist das Ensemble zwischen Liebensteiner Straße und Schlossgraben im Waltershäuser Ortsteil Winterstein ein das Ortsbild prägender Anblick: die Sankt-Johannis-Kirche und ein eigenständiger Glockenturm in Fachwerk-Bauweise.

Dringender Handlungsbedarf für Erneuerung des Sakralbaus

Doch um den Sakralbau ist es nicht gut bestellt. Am 4. März sah sich Baureferentin Susann Hildebrandt vom Kreiskirchenamt Eisenach erneut das Gebäude an. Die Fenster haben kaputte Gläser und marodes Holz. Am Westgiebel sind Schieferplatten heruntergefallen, Nordost- und Südostecke haben Risse, die Bretter als Ersatz einer nicht mehr vorhandenen Schwelle seien komplett weggefault, dadurch setze sich das Gebäude. Es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Die Wintersteiner Pfarrerin Christiane Kleditz, berichtet von Schäden auch am Glockenturm und am Pfarrhaus in der Schwarzhäuser Straße. Hildebrandt spricht von einem Sanierungsstau. Mit Waltershausen sei über Städtebau-Fördermittelnutzung gesprochen worden, doch es kam nicht dazu. Aus dem Bauamt bestätigt Christine Becker, man habe keinen Antrag gestellt.

Eigentumsverhältnisse als Hindernis

Mit dem Emsetal sind viele Baustellen auf die Stadt neu hinzu gekommen. Sie erinnert an den Kirchturm in Schmerbach. Er stand zunehmend schief. 2014 bis 2015 wurde er mit städtischen Mitteln stabilisiert. Doch die Städtebauförderung werde neu geordnet, das müsse man abwarten. Die Kirchgemeinde Winterstein hatte sich inzwischen zu einer Eigentumsübertragung entschlossen. Hier fehlt noch Einigkeit um Formulierungen im Vertrag.

Die Eigentumsverhältnisse erschweren es, einige der Sakralbauten zu sanieren. Hildebrand verweist darauf, in der Gesamtheit sei seit der Wende viel geschehen, sonst hätte man Orgeln nicht sanieren können, denn dazu müssen die Gebäude intakt sein. Kirche und Pfarrhaus in Winterstein gehören laut Grundbuch zum Kirchenvermögen, seien aber Eigentum der Kommune, erinnert sich Kleditz.

Evangelische Kirche Mitteldeutschland bereitet Musterprozess vor

Kirchenjurist Bernd Hänel erörtert die Problematik historisch. Bis 1918 sei die Kirche Staatskirche gewesen, ihre Gebäude daher Gemeindeeigentum. Dann habe es unterschiedliche Wege der Trennung gegeben. 2008 gab es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts: Nach der Neustrukturierung im Osten in den fünfziger Jahren seien die Kommunen nicht mehr Rechtsnachfolger.

Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland legt mit anderen gerade einen Musterprozess auf. Sie gehen davon aus, das Urteil von 2008 sei nicht verfassungsgemäß. Wurde die Klärung im Einigungsvertrag vergessen, könnten Pflichten auf Länder oder Bund übergehen.

Bad Tabarz hatte zur Kirchensanierung bereits Fördermittel beantragt und die Planung selbst bezahlt. Doch das Geld durfte laut Landesverwaltungsamt nicht für die Kirchenerhaltung eingesetzt werden, auch wenn es nur der Gebäudesicherung dient.