Winterzauber auch ohne Schnee

Nach einer frostigen Nacht kämpft sich am Freitagmorgen die Sonne durch den leichten Dunst. Die Landschaft sieht weiß und endlich mal nach Winter aus, auch wenn es nicht geschneit hat. Aber Raureif hat sich auf Wiesen, Bäume und Sträucher gelegt. In den ersten Strahlen der Sonne fängt es an zu glitzern. Pfützen sind zugefroren.

Wunderschön sieht das aus. Die Kristalle kommen durch das intensive Licht zum Vorschein. So mancher Spaziergänger zückt sein Handy und versucht, diesen Winterzauber zu fotografieren. Auch ich bin wieder einmal begeistert von der Natur, die einfach nur mit Minusgraden und feuchter Luft kleine Kunstwerke schafft. Das versöhnt mich ein wenig mit diesem Winter, der bisher vor allem durch Schneemangel auf sich aufmerksam macht. Außerdem ist es angenehmer, auf gefrorenem Boden als auf aufgeweichten und schlammigen Wegen zu laufen. Leider halten die eigentlich für diese Jahreszeit normalen Minus-Temperaturen nicht lange an. Es soll schon wieder wärmer werden. Das ist auch mit Blick auf die Winterferien bedenklich, die in Thüringen in zwei Wochen beginnen. Aber vielleicht kommt der Winter ja doch noch, schließlich sind so langfristige Wetter-Prognosen nie sicher. Am Ende müssen wir es sowieso nehmen, wie es ist – und das Beste daraus machen.