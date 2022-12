„Wir wurden vergessen“: Kritik an Pflegebonus auch aus Gothaer Klinik

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind in der Pandemie besonders gefordert. Das will das Gesundheitsministerium belohnen, behandelt aber nicht alle gleich (Symbolbild).

Gotha. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Ungleichbehandlung bei der Auszahlung der Corona-Prämie. Das führt auch zu Unmut am Helios-Klinikum Gotha.

Dass allen Beschäftigten im Gesundheitssektor eine Corona-Prämie ausgezahlt wird, dafür setzt sich aktuell die Gewerkschaft Verdi ein. Mit dem Motto „Wir wurden vergessen“ macht sie auf die ungerechte Verteilung des Sondergeldes aufmerksam.

Susanne Oschmann, Betriebsratsvorsitzende am Helios Gotha, kritisiert die Ungleichbehandlung, die Unfrieden im Kollegium stifte. „Ein Krankenhaus funktioniert nicht nur mit der examinierten Pflege am Bett. Es geht nicht ohne Krankenpflegehelfer, ohne Reinigung, ohne IT, ohne Physiotherapie, ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Funktionsbereichen wie den Herzkatheter-Laboren. Auch wurden die wichtigsten Erstkontakte nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel Ärzte, Notaufnahmen, Rettungsdienste oder Röntgenabteilungen.“