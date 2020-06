Wirksamkeit von Kräutern in Bad Tabarz

Zu einer Kräuterexkursion durch die Waldwiesen lädt am Mittwoch, 24. Juni, der Kneippverein in Bad Tabarz ein. 16 Uhr will Heilpflanzenfrau Undine Jacobs Besuchern die heilsame Wirkung der Kräuter und deren praktische Anwendung näher bringen.

Treffpunkt ist die Tourist-Information an der Kukuna in der Lauchagrundstraße 12a. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Es wird um Einhaltung der Hygienerichtlinien gebeten.