Wirtschaftsclub begeht Jubiläum

Was mit wenigen Unternehmern begann, ist heute ein etabliertes Treffen. Die einen sprechen von sechs Teilnehmern, von denen sogar zwei aus der Verwaltung kamen. In seiner Begrüßungsansprache nennt Otto Eismann, der Leiter des Kreisverbandes Gotha im Verein Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) die Zahl acht. Aber soviel ist klar, der regelmäßige Wirtschaftsclub fing im Jahr 2009 klein an. Die Initiative ging von Otto Eismann und Hartwig Harz, dem damaligen Leiter des Referates für Wirtschaftsförderung aus. Am Donnerstag trafen sich nun im Besprechungssaal in der obersten Etage des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Gotha über 70 Teilnehmer und schauten auch auf die vergangenen Treffen zurück. Am 26. Oktober 2009 sei der Wirtschaftsclub unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD) gegründet wurden. Man traf sich zunächst am Hauptmarkt der Kreisstadt im Café Rosenblick, das es heute nicht mehr gibt und dann noch einige Male in Gaststätten der Stadt, bevor die Organisatoren dazu übergingen, sich in hiesigen Unternehmen zusammen zu finden. „Wir engagieren uns für eine lebenswerte mittelstandsfreundliche und attraktive Wirtschaftsregion“, unterstrich Eismann. Es seien im Jahr vier Veranstaltungen bei im Landkreis Gotha, an denen im Durchschnitt 40 bis 50 Unternehmer teilnehmen.

Die Arnoldianer Jonas Roßdeutscher (von links), Selina Walter, Luisa Schröder und Layla Raab wurden von Martina Grauel (Mitte) bei ihrer Seminarfacharbeit unterstützt. Foto: Peter Riecke

So habe man sich bei IWB Industrietechnik Gotha, dem Druck-Medienzentrum Gotha, der Schweizer Firma Baswa, in der Kreissparkasse und sogar in der Landespolizei-Inspektion getroffen. Für den Jubiläums-Gastgeber, die Stadtwerke Gotha, sprach Geschäftsführer Dirk Gabriel. Gute Ideen entstünden oft im Dialog mit dem Gegenüber, so seine These. Er nannte den Wirtschaftsclub Gotha ein Netzwerk, eine Verbindung von Menschen und Unternehmen, die für den wirtschaftlichen Erfolg Gothas stehen. „Auch wir freuen uns, wenn Unternehmen, die sicher im harten Kostenwettbewerb stehen, sich für für uns als Energieversorger entscheiden. Denken Sie daran - jeder Euro, der in Gotha bleibt, steigert die Kaufkraft der Menschen hier und damit unser aller Wohlstand.“, so Gabriel weiter. Oberbürgermeister Kreuch ergänzte Eismanns historischen Abriss und verwies besonders auf die Ansiedelung eines weiteren Unternehmens aus der Schweiz, dessen Vertreter er unter den Teilnehmern ausgemacht hatte.

Kreuch übergab unter Beifall einen Satz Heidi- und Pippi-Langstrumpf-Briefmarken an Martina Grauel, langjährige Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt. Er stellte vier Schüler vor, die eine Seminarfacharbeit über den Wirtschaftsstandort Gotha verfasst haben und von Grauel betreut wurden. Peter-Ralf Kroschel, Chef der IWB Industrietechnik GmbH und Hans Straub, Chef der Straub KG, erhielten Ehrenurkunden als Mitbegründer des Wirtschaftsclubs. Unter dem Motto „Herzensangelegenheit zur Weihnachtszeit“ gab es ein Umfrage, auf der die Gäste zwischen drei Vereinen wählen konnten, welcher pro Teilnehmer zehn Euro erhält. Die Stadtwerke rundeten den Betrag auf 1000 Euro auf, die sich auf das Tierheim in Gotha-Uelleben, den Verein „Für Frauen und Kinder in Not“ und die Freiwilligenagentur Gotha verteilen.