Wissenswertes über heimische Vogelwelt im Gothaer Tierpark

Gotha. Über Ostern hat der Nabu einen Informationsstand im Gothaer Tierpark. Es gibt auch etwas über die „Stunde der Gartenvögel“ zu erfahren.

Wenn das Osterfest bevorsteht, steht auch für den Kreisverband Gotha des Naturschutzbundes (Nabu) ein Stück weit das Ei im Mittelpunkt. So wird der Nabu von Karsamstag bis Ostermontag, 8. bis 10. April, im Gothaer Tierpark (Töpfleber Weg 2) mit einem Informationsstand zur heimischen Vogelwelt vertreten sein, die in Deutschland immerhin rund 300 Brutvogelarten umfasst.

Deren Brutsaison hat begonnen, womit auch endlich wieder ein wahres Vogelstimmenkonzert in der Natur zu hören ist, informiert Sprecher Albrecht Loth. Hier bietet sich eine gute Gelegenheit, viel Wissenswertes zu der vom Nabu veranstalteten „Stunde der Gartenvögel“ zu erfahren, die vom 12. bis 14. Mai bereits zum 19. Mal stattfindet.

Dann sind wieder alle Naturliebhaber und Vogelfreunde deutschlandweit aufgerufen, Vögel zu notieren und dem Nabu zu melden. Denn in den letzten 27 Jahren seien in Deutschland besonders infolge der immer mehr zunehmenden industriellen Landwirtschaft über 15 Millionen Vögel verschwunden – eine Entwicklung, die durch die menschgemachte Klimakrise weiter verstärkt werde. Deshalb sei eine regelmäßige, umfassende Erhebung über die Entwicklung der heimischen Vogelwelt besonders wichtig, so Albrecht Loth.

www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/index.html