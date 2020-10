Wo in Gotha der Steinschmätzer brütet

Gotha. Schützenswerte Natur in der Stadt: Der Kiesabbau am Gothaer Stadtrand schafft Refugien für seltene Tierarten.

Die Kiesgruben am Gothaer Stadtrand sind ein Paradies für Tiere. 85 Vogelarten sind nachgewiesen worden. Der in Thüringen vom Aussterben bedrohte Feldhamster lebt auf der Fläche in großer Population, die in ihrem Bestand zwar schwankt, doch in der für Kleinsäuger üblichen Größenordnung. Ebenso fühlt sich der Feldhase heimisch. Lurche und Kriechtiere sind ansässig. Was sich dem Betrachter oft entzieht, lebt ebenfalls in großer Artenzahl auf der Fläche: Insekten.