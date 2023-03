Wort zum Sonntag für den Kreis Gotha: Clemens-Michael Kluge über die Augen am Passionssonntag Okuli

Wo schaue ich eigentlich hin? Wohin sehen meine Augen? Was zieht meinen Blick auf sich? Und bin ich fähig und auch bereit, meine Augen von etwas abzuwenden und sie auf etwas anderes, neues auszurichten?

Die Augen haben diesem Sonntag den Namen gegeben, bzw. ein Wort aus dem Psalm 25,15: Meine Augen (Okuli) sehen stets auf den Herrn. Und längst ist klar, dass es bei diesen Worten nicht allein um den optischen Vorgang unserer Augen geht, sondern darum, worauf hin unser innerer Blick, die Aufmerksamkeit unserer Person hin ausgerichtet ist.

Wo schaue ich eigentlich hin? Der Sonntag Okuli hat noch ein zweites Bibelwort, den Spruch des Tages, d

Clemens-Michael Kluge ist Schulpfarrer im Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf. Foto: Clemens-Michael Kluge

er dann auch für die folgende Woche gilt: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9,62. Wieder ist von der Blickrichtung die Rede. Und auch hier ist klar, dass es nicht allein um ein geschickteres Pflügen geht, sondern um eine Seelenhaltung, eine Einstellung unserer Person. Wem geht es nicht so, dass der innere Blick schnell gebannt ist, nicht selten in kritischer Haltung zu dem, was war. Der Blick nach vorn und seine Zuwendung zum Leben gerät schneller aus den Augen, als wir es merken und es uns lieb sein kann.

Blicke zurück und auf kommende Lebenswege

Der Blick zurück auf unseren Lebensweg: Habe ich das richtig gemacht? Hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen? Warum konnte ich in dem Moment nicht besser, treffender reagieren? Oder, manchmal ist auch der Blick auf das Kommende bannend und kein wirklicher Blick nach vorn, sondern ein Mutmaßen, was passieren könnte: Wie soll es weitergehen? Wie wird es werden, wenn…?

Klar ist, dass die Bibel uns nicht in die Verantwortungslosigkeit rufen will. Der Charakter ihrer Worte ist eher so, dass sie uns aus den Blickfixierungen – egal in welcher Richtung – die uns nicht frei lassen und die wir nicht frei lassen lösen möchte. Lösen zu einem neuen Herangehen. Es kann doch alles ganz anders werden, als wir es uns meist vor Augen ausmalen und uns selbst dabei in den Bann bringen! Rechnen wir damit, dass sich Gott in unseren Alltag und in die Dinge, die uns aufgetragen sind, leise und für uns überraschend hineinwebt, so dass uns die Augen auf- und übergehen! Das bereichert unser eigenes Leben und das Leben, das wir gemeinsam teilen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein beherztes Wegschauen von dem, was bisher bannte, und ein mutiges und vertrauendes nach vorn Schauen und eine gesegnete weitere Passionszeit.

