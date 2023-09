Wölfe reißen in der Region Ohrdruf Nutztiere

Ohrdruf. Nachweislich fielen in ganz Thüringen in diesem Jahr 13 Nutztiere dem Wolf zum Opfer.

Zu den fünf Thüringer Wolfsterritorien zählt auch die Region Ohrdruf, wo ein Wolfsrudel lebt. Das geht aus einer Antwort auf Anfrage eines FDP-Landtagsabgeordneten an die Landesregierung hervor. Die Schäden an Nutztieren werden vom Umweltministerium aufgelistet. So wurden durch Wölfe in diesem Jahr 13 Nutztiere getötet, darunter Pferde, Schafe und Rinder. Der Abgeordnete Dirk Bergner spricht sich für ein differenziertes Wolfsmanagement aus.

