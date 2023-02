Um den Standort von drehbarer Liegen am Klimapavillon geht es unter anderem bei der Ortsteilratssitzung in Finsterbergen (Archiv-Foto).

Wohin mit Klimaliegen in Finsterbergen ?

Finsterbergen. Der Ortsteilrat tagt in Finsterbergen. Verschiedenste Themen stehen auf der Tagesordnung.

Der Ortsteilrat von Finsterbergen tagt am Dienstag, 28. Februar, wieder. Ab 19 Uhr geht es im Saal des Gasthauses „Zur Linde“ um den Glasfaserausbau im Ort und den Standort drehbarer Klimaliegen. Zudem soll die Nutzung des Bolzplatzes in Finsterbergen besprochen werden. Auch die Beleuchtung am Hüllrod wird Thema im öffentlichen Teil der Ortsteilratssitzung. Zudem können Bürgerinnen und Bürger den Ortsteilräten Fragen stellen.