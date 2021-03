Wolf aus Gothaer Tierpark totgebissen

Der aus dem Tierpark Gotha stammende Wolf Janosch ist im Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein gestorben. Nach einem Kampf mit seinem Bruder Alexander musste er eingeschläfert werden. Die Tiere waren 2012 drei Monate nach der Geburt in Gotha in den norddeutschen Wildpark umgezogen.

Wie zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet hatte, eskalierte der Machtkampf zwischen den Tieren bereits Ende Januar. Der schwächere Alexander wollte sich nicht unterordnen und griff, angestachelt durch die Paarungszeit, seinen Bruder an. Dabei sei Janosch schwer verletzt worden. Nachdem die Pfleger erst zuversichtlich waren, dass sich beide Tiere erholen, verweigerte Janosch die Nahrung und wurde schließlich eingeschläfert.

Im Tierpark Gotha leben sechs Wölfe auf rund 2000 Quadratmetern.