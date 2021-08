Woran denken Sie, wenn Sie an eine Großstadt denken?

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist 2021 Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin.

Gothas Stadtschreiberin Miku Sophie Kühmel über Blicke Metropolen in die Provinz und umgekehrt

Als ich meine Freundin J. wieder treffen will, die in Erfurt lebt, also eigentlich keine halbe Regionalzugstunde entfernt, fallen alle Bahnen aus. Es läge etwas auf den Schienen. (Ein Zug ist es offensichtlich nicht.)„Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig“, schreibt J. und meint damit, dass sie zu mir nach Gotha fahren werde, „dann müssen wir nur schauen, ob wir irgendwas zu essen finden, das nicht eklig ist.“

Ich muss grinsen, als ich das lese, weil ich gleich über metropolitane Dimensionen nachdenken muss: Aus meiner Perspektive ist der Unterschied zwischen den Städten auf der Thüringer Perlenschnur nicht so besonders groß. Jena, Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach. Ich weiß schon, dass die Einwohnerzahlen variieren und auch die Bandbreite des kulinarischen Angebots, aber für mich fühlen sich die Orte in ihrer Belebtheit alle sehr ähnlich an.

Auf Instagram finde ich heraus, dass eine Menge Witzbilder kursieren, handgemacht von Erfurter*innen. Zum Beispiel eine Montage, in der links und rechts das gleiche entvölkerte Foto einer Fußgängerzone zu sehen ist. Die Bildunterschriften lauten „Gotha vor Corona“ und „Gotha während Corona“. Die Macherinnen der Seite bezeichnen sich als Puffbohnen – einen Ausdruck, den ich zwar aus den Souvenirshops in Erfurt kenne, aber nie als wirklich gebräuchlichen Spitznamen für die lokale Bevölkerung erlebt habe. Als ich mit 15 auf einem Konzert in der Messehalle stand, brüllte die Band zur Begrüßung ins Publikum: „NA IHR PUFFBOHNEN?“ und erntete eisiges Schweigen und ratlose Gesichter. Vielleicht lag das am Altersdurchschnitt.

Die von diesen Witzbildern und der Bemerkung meiner Freundin ausgestrahlte Puffbohnenarroganz, wie ich sie hiermit taufe, amüsiert mich auch deshalb, weil sie sich natürlich skalieren lässt: Ich lebe seit 11 Jahren in Berlin. Ich weiß, dass gerade Ost-Berliner*innen hierzulande lange einen schlechten Ruf hatten. Sie hielten sich, so munkelte man, für etwas besseres. In den Neunzigern und 00er Jahren strömten aber dennoch so viele von uns nach der Schule ins zerklüftete, sich langsam zur Bundeshauptstadt mausernde Berlin, dass die Chemnitzer Band Kraftklub sich genau über dieses Phänomen verzweifelt-ironisch in einem Lied lustig machte. Es ist das schönste und bizarrste Erlebnis, eine prall gefüllte Berliner Wuhlheide zu erleben, Zugezogene von überall, die auf und ab hüpfen und aus voller Kehle mitbrüllen: „Ich will nicht nach Berlin!“

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist dieses Jahr Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin. Im S. Fischer Verlag ist ihr Roman „Kintsugi“ erschienen, der mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019 geehrt wurd