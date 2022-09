Unter anderem wie man Platten auflegt, wird beim Markt der Möglichkeiten vermittelt. Für elektronische Tanzmusik sorgen am späten Abend DJs (Symbolbild).

Workshops und Live-Musik: Markt der Möglichkeiten in Gotha-Ost

Gotha. Die Initiative Elysion organisiert einen „Markt der Möglichkeiten“ in Gotha-Ost. Neben Bildungsinhalten stehen Spiel, Spaß und Livemusik lokaler Künstler auf dem Programm.

Einen „Markt der Möglichkeiten“ veranstaltet am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr die Initiative Elysion An der Ostbahn 6 in Gotha. Mit dem VHS Bildungswerk wurde ein Programm aus Workshops und Vorträgen auf die Beine gestellt. Für die Kleinsten wird Kinderschminken, eine Bobbycarbahn und eine Hüpfburg aufgebaut.

Die Größeren können sich mit Spraydosen und Siebdruck künstlerisch ausprobieren. Auch Skaten und das Auflegen von Schallplatten wird vermittelt. 18 Uhr geben sich Musikerinnen und Musiker das Mikrofon in die Hand: Mo Baluchi, Fontanelle, Crushing Caspers, Hydrogen Electronic Music und Fex52 haben sich angekündigt. Nach 22 Uhr steht elektronischer Tanzmusik auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.