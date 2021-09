Wort zum Sonntag aus Gotha: Im Alltag auf die Bremse treten

Gelbe Banner hängen dieser Tage am Straßenrand. Auch Pastorin Anette Denner ruft auf, anzuhalten, nicht nur für Schulanfänger.

Sie sind nicht zu übersehen, die gelben Banner vor den Schulen mit der Aufschrift: „Tempo runter, bitte! Schulanfänger“ oder „Brems dich, die Schule hat begonnen“. Aus gutem Grund fordern diese Hinweise, die aktuelle Geschwindigkeit zu überprüfen. Und dann kann es sein, dass du selber erschrocken feststellst, dass du wieder einmal viel zu schnell unterwegs bist.

Was treibt mich denn? Klar, um mein Tagespensum zu schaffen braucht es einen klaren Zeitplan. Wenn jetzt die Schule wieder beginnt, werden in den nächsten Tagen gerade in den Familien mit mehreren Kindern die Familien-Planer wieder gefüllt: Musikschule, Reiten, Fußball… all solche Termine werden dort eingetragen, sonst gerät es aus dem Blick: Elternabend, Vereinssitzung, Friseur, Zahnarzt, der Garten ruft, und dann hat ja auch die Oma Geburtstag! So füllt sich die Woche und der Haushalt will ja noch in Ordnung gebracht sein.

Ist das denn alles noch zu schaffen? Komme ich da selber noch hinterher bei all den Terminen und Aufgaben? „Bitte langsam! Schulkinder!“ so ruft es in diesen Tagen vom gelben Banner. Aber bald werden diese „Hingucker“ wieder abgehängt. Wer erinnert mich dann daran, wenn ich zu schnell unterwegs bin?Am kommenden Sonntag werden die Kirchenglocken zum Gottesdienst einladen. Wir werden alle Schulanfänger mit ihren Familien herzlich begrüßen und die Kinder für ihren Weg segnen. Das heißt, sie bekommen die liebevolle Gotteskraft ganz persönlich zugesprochen.

Auch alle älteren Schulkinder, die neuen Vorkonfirmanden und Konfirmanden, alle, die vor einem neuen Anfang stehen, sollen hören, dass sie ihren Alltag nicht allein zu bestehen haben. Das klingt nach Zuspruch und Ermutigung. Wie gut ist es, inmitten von Druck und Terminen mal kurz anzuhalten, den Fuß vom Gas nehmen, einen Gang runter schalten. Dazu will uns auch der biblische Rat für die kommende Woche einladen. Da heißt es: Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat (Psalm 103,2).

Mögen unser Herz und Verstand entdecken, was uns geschenkt ist. Sich solches immer wieder bewusst machen das lohnt sich, gerade auch mittendrin im Alltag, wenn ich so schnell unterwegs bin. Wie wäre es, wenn dieser biblische Satz auf einem gut sichtbaren Banner geschrieben an der Straßenecke stünde, sozusagen für eine Ampelphase Auszeit zwischen zwei Terminen? Ich wünsche uns, solche Gelegenheiten zu erkennen.

Anette Denner ist Pastorin in der Kirchengemeinde Seebergen