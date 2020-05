Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Bibelvers am Himmel

Liebe Leserinnen und Leser, wir haben in den letzten Wochen oft windige bis stürmische Tage gehabt. Der Wind wehte einem kräftig um die Ohren. Gerne gehe ich in die Natur hinaus an die frische Luft. Besonders in diesen Zeiten, wo ich auf den nötigen Abstand zu anderen Menschen achten möchte und soll.

An manchen Tagen entdecke ich sogar einen Drachen am Himmel. Kinder und Erwachsene lassen ihn steigen und es macht Freude, das Himmelsgeschehen in den Farben rot, grün, gelb und blau zu beobachten.

Plötzlich höre ich jemanden rufen: „Da! Mein Name steht im Himmel! Da!“ Ein Junge entdeckt seinen Namen am Drachen und ist begeistert. Bei genauerem Hinsehen sehe ich den Namen auch. Mir kommt ein Wort aus der Bibel in den Sinn: „Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!“(Lk 10, 20)

Dieser Satz ist auch ein beliebter Taufspruch. Ich schaue dem Drachen und dem glücklichen Jungen noch eine Weile zu und freue mich über diese grandiose Idee, den Bibelvers an den Himmel zu schreiben.

Als Jesus diesen Satz damals sagte, haben seine Jüngerinnen und Jünger bestimmt keine Papierdrachen fliegen lassen und er hat damit sicher nicht gemeint, dass unsere Namen zehn oder zwanzig Meter über der Erde durch die Luft segeln sollen.

Jesus sagte die Worte zu einem Zeitpunkt, als seine Jünger sehr stolz waren, weil sie böse Mächte besiegt hatten. Er wollte diese Freude bestätigen: „Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind!“

Dieser Satz sagt für mich aber auch aus, dass Gott eine sehr enge Beziehung zu uns Menschen hat. Aus dieser Verbindung darf ich meine Kraft schöpfen und damit weiter durch die nächste Zeit gehen.

Und wenn ich dann wieder einmal über die Felder gehe, dann schaue ich hoch in den Himmel, ob ich vielleicht auch meinen Namen an einem Drachen entdecke. Aber auch, wenn ich ihn nicht entdecke, darf ich mich daran erinnern, dass Gott mich mit Namen kennt.

Ein entdeckungsreiches Wochenende wünscht Ihnen Ihre Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel.

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel aus dem evangelischen Kirchenkreis Gotha ist Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Tonna.