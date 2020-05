Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Ein Wasserläufer, der Hoffnung macht

Ihr Lieben, ja, das wollte ich schon. Zusammen mit einem Freund am See Genezareth über oder wenigstens doch um das Wasser gehen und jetzt ist es mit der Corona-Pandemie sprichwörtlich in dasselbe gefallen. Was wird werden. Werden wir es schaffen?

Die Jünger Jesu sitzen im Boot und es ist Sturm über dem See. Jesus hatte sich nach der Speisung der Fünftausend auf den Berg zurückgezogen und läuft nun über den See dem Boot der verängstigten Jünger entgegen. Nach dem Evangelisten Matthäus (Mt 14,22-32) steigt Petrus aus dem Boot und geht Jesus entgegen. Ich kenne den sinkenden Petrus auf dem See. In den Bildern großer Künstler und in meiner Vorstellung. Ich kenne Jesu über das Wasser laufend und viele Witze darüber, gute und viele sehr schlechte – von den Steinen und so weiter.

Petrus spricht Jesus an, ihn zu befehlen zu ihm zu kommen. Jesus tut das und Petrus läuft ihm entgegen über das Wasser. Er sinkt erst ein als sein Blick, seine Empfindungen sich auf den Sturm richten und nicht mehr auf Jesus.

Wir gehen gerade alle über das Wasser. Wir sind ausgestiegen aus dem Boot unserer Ängste und haben die Fesseln abgelegt. Plötzlich geht so vieles, was vorher undenkbar war. Alle Aktivität konnte durch Bedenkenträger und durch Totschlagargumente niedergedrückt werden: Es kostet Arbeitsplätze, das bringt doch sowieso nichts, und so weiter.

Wir brauchen die Aufforderung, die Zusage, dass auch wir über das Wasser gehen können: Jesus spricht uns das zu: Komm her! Und wenn es dann schiefgeht, das ist doch wohl unsere Angst. Wir gehen als Menschen und Gesellschaft gerade über Wasser und jetzt sehen wir den Sturm um uns herum und fragen uns – wird das gut gehen? Wenn es eben nicht gut gehen wird, wenn wir versagen werden (na ja, und die Möglichkeit existiert wirklich), dann greift uns Gottes Hand.

Jesus fischt nun Petrus aus dem See. Petrus mag vielleicht kleingläubig gewesen sein und hatte trotz Jesu Gegenwart Furcht gehabt – für mich ist er dennoch ein kleiner Held. Ein Wasserläufer.

Ich wünsche Euch allen, dass Euer Blick auf Jesus gerichtet bleibt. Ich wünsche Euch, dass Euer Blick auf das gerichtet bleibt, was Euch Kraft gibt und Mut macht. Ich sehe jedenfalls gerade so viele über das Wasser laufen und das ist für mich mächtiger als der ganze Sturm um uns. Eine Bitte: Falls ich sinke, reicht mir einfach Eure Hand. Bleibt behütet und gesegnet in dieser Zeit, seid getrost und fürchtet Euch nicht!