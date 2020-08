Wort zum Sonntag für den Kreis Gotha: Menschen, die wie Felsen sind

Olivia Schäfer ist Gemeindereferentin in St. Bonifatius Gotha.

Gemeindereferentin Olivia Schäfer über den Petrus in uns.

Das kann ich nicht! Diese Aufgabe ist eine Nummer zu groß für mich. Such jemand anderen dafür! Wer stand nicht schon einmal in einer Situation, in der er oder sie diese oder ähnliche Bedenken geäußert hat? Aber der Auftraggeber lässt nicht locker: Doch, du schaffst das. Ich vertraue dir. Und wenn du mich brauchst, bin ich da. Tatsächlich lasse ich mich dann meistens darauf ein und fast immer komme ich mit der gegebenen Aufgabe irgendwie zurecht.