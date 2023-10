Wort zum Sonntag für den Kreis Gotha: Mit Rückenwind geht es leichter durchs Leben

Mit Rückenwind ist es leichter, in die Pedale zu treten. Ähnlich verhält es sich mit Vertrauen durch andere Menschen. (Symbolbild)

Der Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha, Stephan Weise, glaubt, dass Menschen alles schaffen können. Alles, was es braucht, ist Vertrauen.

Jeder, der gern Fahrrad fährt, kennt das Problem: Bläst einem der Wind ins Gesicht, kommt man viel mühsamer voran. Besonders bei längeren Touren geht zum Ende hin die Kraft aus, man schaut nach, ob die Kette klemmt oder irgendetwas anderes die Fahrt behindert. Der Blick auf die Richtung der Windkraft-Rotorblätter reicht selbst bei wenig Wind aus, dass man die Lust am Treten verliert.

Ganz anders ist es bei Rückenwind. Das Rad läuft gefühlt viel leichter. Das Gefühl der Leichtigkeit verstärkt den Genuss des Ausflugs, freudig tritt man in die Pedale und weiß, dass man gut ankommen wird.

Wir sind nicht allein mit unseren Aufgaben

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha. Foto: Evelyn Hafemann

Ich habe neulich eine Dokumentation über die berufliche Integration von Flüchtlingen gesehen, die mir das noch einmal deutlich gemacht hat. Mit unglaublichem Engagement haben sich Ausbilder, Nachbarn und andere Helfer eingebracht, um junge Menschen bei der Ausbildung zu unterstützen. Ohne diese Hilfe hätten es wohl nur wenige geschafft, die Prüfung zu bestehen. Das Wichtigste dabei war, dass es ein großes Vertrauen in sie gab, es am Ende zu schaffen.

Es ist die notwendige Grundlage für den Erfolg – ich traue dir zu, dass du es schaffst. Eben echter Rückenwind.

Auch Gott traut dem Menschen etwas zu. Er macht die Welt nicht frei von Problemen. Aber er verspricht uns zu helfen, sagt bedingungslos seine Unterstützung zu. In diesem Vertrauen und mit dieser Zusage können wir uns dem Leben stellen. Wir sind nicht allein mit unseren Aufgaben. Nicht nur wir glauben an Gott; Gott glaubt auch an uns – er traut uns etwas zu, er gibt uns Rückenwind.