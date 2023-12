Wort zum Sonntag für Gotha: Ein neuer kirchlicher Ort

Kreis Gotha In der Gemeinde Molschleben wird am dritten Advent ein neues Regionalbüro für 19 kirchliche Gemeinden im Landkreis Gotha eröffnet.

In der Region Nord des Kirchenkreises Gotha ist in Molschleben ein neuer kirchlicher Ort entstanden und wird am Sonntagnachmittag eröffnet. Ohne Kirchturm, ohne Orgel und ohne Altar präsentiert sich dieser Ort, es handelt sich also nicht um ein neues Kirchengebäude. Nur ein Büro wird eröffnet, werden die einen sagen. Aber auch ein Büro der Kirchengemeinden muss und soll als kirchlicher Ort erkennbar sein. Wie aber wird ein schlichtes Büro zum kirchlichen Ort?

Zunächst ist das neue Regionalbüro der Ort, an dem wichtige Verwaltungsarbeit für die 19 Gemeinden der Region geleistet wird. Im Regionalbüro führt die Mitarbeiterin die Kirchenbücher der Gemeinden, registriert Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Sie ordnet Kassenbelege und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. Für jede Baumaßnahme muss eine Akte geführt werden, Anträge auf Fördermittel sind zu formulieren und deren ordnungsgemäße Abrechnung ist nachzuweisen. Gemeindeglieder finden als Ergänzung zur bisherigen Präsenz der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitenden in den Gemeinden einen Ort, an dem die Kirche verlässlich erreichbar ist.

Am dritten Advent wird ein Licht im neuen Regionalbüro in Molschleben entzündet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Vernetzung der Menschen und der kirchlichen Angebote ist eine weitere Aufgabe der Mitarbeiterin. Auch die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu ihren Aufgaben in Molschleben. Zum kirchlichen Ort wird es, weil der Geist des Evangeliums spürbar sein wird. Nächstenliebe prägt die Begegnung der Menschen im Büro und die Sorge um die Seele der Menschen. Ich kann das so ankündigen, weil schon unter dem Dach des Pfarrhauses Friemar so gearbeitet wurde. Nun soll in Molschleben durch die Büroarbeit die Verkündigung der guten Nachricht der Bibel und des Glaubens Unterstützung erfahren.

Gemeindeglieder und Menschen der Region werden sicher selten ins Büro kommen, aber sie werden von seiner Arbeit profitieren. Wenn sie im Kirchenchor mitsingen wollen, einen Pfarrer für die Goldene Hochzeit suchen oder Kinder für die Ferienbetreuung anmelden wollen, das Regionalbüro könnte eine Anlaufstelle sein. Da die Region sehr groß ist, wird die Mitarbeiterin donnerstags zusätzlich in Herbsleben im Pfarrbüro und in Gräfentonna im Gemeindebüro Sprechzeiten haben.

Gemeindepädagoge Frieder Aechtner, ist Pfarrer im Kirchenkreis Gotha