Worte zum Ohrenstehlen

Hendrik Hillerman über Freude am Lesen von Gedichten und Geschichten

„Wer liest denn bitte Gedichte?“ Das höre ich, wenn ich davon erzähle, sogar von Menschen, die ansonsten gern und viel lesen. Wenn ich dann noch ergänze, dass ich manchmal einen ganzen Gedichtband an einem Abend durchlese, das Buch in der linken Hand und einen angespitzten Bleistift in der rechten, um kurze Notizen an den Rand schreiben oder Verse unterstreichen zu können, ernte ich erst recht seltsame Blicke. Manch einer denkt vielleicht dann, ich wolle mich aufspielen, zeigen, für wie klug oder kultiviert ich mich halte. Aber das ist es nicht. Wie auch in der Musik oder der Malerei, muss man weder selbst Künstler oder Wissenschaftler sein, um etwas schön finden zu können. Ich behaupte auch nicht, dass ich zu jedem Gedicht einen Zugang finde. Manches erschließt sich mir auch nach dem dritten Lesen nicht. Anderes spricht mich von vornherein gar nicht an.

Aber dann sind da eben auch diese Gedichte, die mich schon mit dem ersten Vers fesseln. Die Melodie der Worte dringt viel tiefer in meine Seele als der Anfang eines spannenden Krimis oder eines gut recherchierten Sachbuchs es je könnte. Auch die Bibel steckt voller solcher poetischer Verse, die mich immer wieder zum Lesen und Weiterlesen bringen. Das sind gar nicht unbedingt die Geschichten, die auch heute noch die meisten kennen. Es sind Bibelstellen wie Ijob 4,12: „Zu mir hat sich ein Wort gestohlen, geflüstert hat es mein Ohr erreicht.“

Ob man weiß, worum es sich beim Buch Ijob handelt, worum es darin geht und ob man vielleicht sogar noch die einschlägigen Kommentare zu diesem Buch gelesen hat, spielt meiner Meinung nach gar keine so große Rolle für das Erleben der Poesie einzelner Verse. Ein himmlisches Wort, dem Träumenden von einem geheimnisvollen Wesen ins Ohr geflüstert, das ist Poesie für mich. Ein Bild entsteht dazu in meinem Kopf, ein Gefühl verschafft sich Raum. Dieser Vers bei Ijob ist nicht nur einer, den ich als besonders poetisch empfinde, sondern er ist selbst eben auch die Erklärung für mein Gefühl. Ein Vers oder auch nur ein Wort genügen manchmal als Ohrenstehler.

Hendrik Hillermann ist Gemeindepädagoge des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf.