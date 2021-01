Zahl der Corona-Fälle im Kreis Gotha steigt

553 und damit 82 Personen mehr als am Donnerstag gelten am ersten Tag des Jahres 2021 im Landkreis als an Corona erkrankt, teilt das Landratsamt Gotha mit. Inzwischen sind 69 statt am Tag zuvor 68 im Kreis Gotha gemeldete Personen stationär in Krankenhäusern eingeliefert, sieben anstatt am Tag zuvor sechs Patienten sind auf der Intensivstation.

Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Virus Sars-Cov2 getesteten Personen entsprechend der Zählweise des Robert-Koch-Institutes beträgt nun 2139 Personen. Am letzten Tag des Jahres 2020 waren es noch 2056. Als genesen gilt ein Infizierter mehr, insgesamt sind es 1517 Personen. Die Zahl der bislang an oder mit Corona Verstorbenen bleibt unverändert bei 69.