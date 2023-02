Zahl der Stolpersteine in Gotha steigt auf 90

In der Langensalzaer Straße 26 in Gotha erinnern Stolpersteine an den Kaufmann Benjamin Wilk, seine Frau Malka und deren Sohn Meyer. Die Familie musste Gotha im Oktober 1938 infolge der sogenannten „Polenaktion“ verlassen, als zwischen dem 27. und 29. Oktober 1938 ca. 17.000 in Deutschland lebende Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit durch die Nationalsozialisten kurzfristig nach Polen ausgewiesen wurden. (Archiv)

Gotha. Gotha erinnert an zwei weitere Opfer des Nationalsozialismus. Die Stolpersteine sollen Dienstag verlegt werden.

Die 17. Stolpersteinverlegung findet am Dienstag, 21. Februar, in Gotha statt. Die Aktion wird seit 2006 vom „Bündnis gegen rechts, Gotha ist bunt“ initiiert. Insgesamt sollen am Dienstag zwei Stolpersteine verlegt werden, womit die Gesamtzahl in Gotha auf 90 steigt. 1993 vom Kölner Künstler Gunter Demnig erfunden, erinnern die Stolpersteine an die Vernichtung der Juden, Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und anderen Opfer des Nationalsozialismus.

Auftakt ist am Dienstag vor der Arnoldischule

Dazu werden Stolpersteine – mit Messingblech verkleidete Pflastersteine, auf denen biografische Daten der Betroffenen eingraviert sind – vor den Wohnhäusern der Betroffenen, ihrer Wirkungsstätte oder an deren früherer Stelle im Gehweg eingelassen, teilt Albrecht Loth im Namen des Bündnisses weiter mit. Beginn der Aktion ist um 9 Uhr vor der Arnoldischule in der Eisenacher Straße 5, wo ein Stolperstein für Alfreda Zeidler, geborene Rosenburg (1924-1990), verlegt wird.

Bereits um 8.30 Uhr findet im Raum 101 der Schule ein musikalisch umrahmtes Erinnern an die ehemalige Schülerin und Lehrerin der Arnoldischule statt. Beteiligt sind ehemalige Schüler und Kollegen von Alfreda Zeidler sowie Schüler, welche sich in Schulprojekten mit jüdischen Schicksalen im Nationalsozialismus oder mit der jüdischer Kultur befasst haben.

Im Anschluss folgt die Verlegung eines Stolpersteins für den kommunistischen Widerstandskämpfer Willy Pabst in der früheren Oststraße 71a. Alfreda Zeidler und Willy Pabst überlebten die Zeit des Nationalsozialismus. Das Bündnis bedankt sich bei allen Spendern.