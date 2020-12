Zur letzten musikalischen Mittagsandacht im Advent in der Margarethenkirche begleitet Jens Goldhardt (Truhenorgel) Ariane Lauenburg (Querflöte).

Gotha. Die Kirchenmusik schweigt seit 16. Dezember – außer in Gottesdiensten. Die Gemeinden empfehlen Voranmeldungen für den Besuch der Christvespern.

Zahlreiche musikalische Adventsfenster bleiben in Gothaer Margarethenkriche geschlossen

Im Corona-Adventskalender 2020 öffnen sich nicht alle Türen. Das stellt Gothas Superintendent Friedemann Witting fest, als am Dienstag die letzte musikalische Mittagsandacht in der Margarethenkirche erklingt. Kirchenmusikdirektor Jens Goldhart (Truhenorgel) und Ariane Lauenburg (Querflöte) spielen noch einmal auf. Seit 16. Dezember schweigt die adventliche Kirchenmusik, außer in Gottesdiensten. Sie beschränkt sich bis voraussichtlich 10. Januar im Wesentlichen auf Orgel- oder anderes Instrumentalspiel.