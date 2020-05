Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahlreiche Spraydosen aus Autolackiererei in Hohenkirchen gestohlen

Bisher unbekannte Täter drangen am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr in das Gebäude einer Autolackiererei in der Straße Im Hanfgarten in Hohenkirchen im Landkreis Gotha ein.

Dort entwendeten der oder die Täter zahlreiche Lackdosen, einen Staubsauger und Werkzeug im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Am Gebäude selbst entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei in Gotha nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 03621 / 7811124 entgegen.

