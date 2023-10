Zeit zum Verschnaufen

Wieland Fischer über einen ruhigen Tag der Einheit im Landkreis Gotha.

War das ein ruhiger Tag der Deutschen Einheit 2023 im Kreis Gotha – jedenfalls was den Veranstaltungsreigen betrifft. Während in Hamburg die Nachfahren von Wasserträger Hans Hummel mit Gästen der Hansestadt im großen Stil den 3. Oktober gefeiert haben, Politprominenz sich an der Elbe 33 Jahre nach Wiedervereinigung die Klinke in die Hand gegeben hat, ist es zwischen Rennsteig und Fahner Höhe vergleichsweise ruhig zugegangen. Lediglich auf dem Ohrdrufer Markt hat passend dazu „Deutschland singt“ mit Posaunenchor, Gospelchor und Kantorei auf dem Programm gestanden. Ansonsten haben Festmacher wohl den Herbstferien Tribut gezollt. Mancher hat den Montag als Brückentag für ein verlängertes Wochenende mit Ausflug genutzt.

Wir erinnern uns: Vergangenes Jahr war der Tag der Einheit in das Jubiläum 100 Jahre Landkreis Gotha eingebettet, als eine Art Schlusspunkt.

Nach ereignisreichen September-Wochenenden ist nun mehr innehalten angesagt. Das ist auch dem Zusammenwachsen dienlich – im Kleinen wie im Großen.