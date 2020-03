Zeitgeschichte in Bildern in Bad Tabarz

Ein Wechsel aus Vergangenheit und Gegenwart, Fiktion und Realität zeichnet die Bilder von Susanne Wawra aus. Die 40-Jährige Künstlerin hat sich auf großformatige Collagen spezialisiert, die sie erstmals in Deutschland in der Galerie Ringelnatz in Bad Tabarz unter dem Motto „Fernauslöser“ ab Samstag, 7. März, präsentieren wird.

Von Langenhain über Schnepfenthal nach England

Susanne Wawra, in Friedrichroda geboren und in Langenhain aufgewachsen, ging nach ihrem Abitur an der Salzmannschule in Schnepfenthal nach England. Der Grund: Ihre Lieblingsfächer waren Kunst und Englisch. „Kunst war schon immer mein Anliegen und zeichnen wollte ich auch immer“, erzählt die Künstlerin.

In England absolvierte sie zunächst ein soziales Jahr in einem Heim für behinderte Kinder, bevor sie 2006 an der Leipziger Universität ihren Magister in Anglistik, Kommunikations- und Medienwissenschaft sowie Niederlandistik abschloss. Ihre Magisterarbeit beschäftigte sich mit dem Nordirland-Konflikt und der sich daraus ergebenden Folgen für irische Musiker. Ein Jahr später ging sie nach Irland, wo sie einen Job bei Google in der Werbe- und Marketingabteilung annahm.

Einjähriges Stipendium für eigenes Atelier in Dublin

Kunst spielte weiterhin eine große Rolle in ihrem Leben. So besuchte sie mehrere Kurse in Malerei an der Abendschule. 2013 erhielt sie einen der begehrten Studienplätze am National College of Art and Design in Dublin. „Es war eine schöne Zeit, in der ich viel gelernt habe“, erinnert sie sich. Bereits während des Malereistudiums hatte sie sich für eigene Ausstellungen beworben, denn Kontakte zu Galeristen knüpfen sei für Künstler wichtig.

Ihre Abschlussarbeit verfasste die Langenhainerin über Neo Rauch, obwohl sie sich während ihrer Studienzeit intensiv mit der Arbeit von Hannah Höch auseinandergesetzt hat. Wawra wurde von der Talbot Gallery and Studios Dublin als vielversprechendste Absolventin mit einem einjährigen Atelierstipendium ausgezeichnet.

Mischung aus eigener Biografie und Historie

„Das hat mir viel gebracht, denn ich konnte ein Jahr in einem eigenen Atelier arbeiten“, sagt Susanne Wawra. Dort lernte sie zahlreiche Kuratoren kennen, sodass sie in kurzer Zeit bereits zwei Sonderausstellungen in Dublin vorzeigen konnte. 2018 zeigte sie ihre Arbeit „Leben in der Blase“ in der Luan Gallery in Athlone und „Portals“ in der städtischen Galerie.

Die 40-Jährige arbeitet vor allem medienübergreifend zwischen persönlicher Biographie und historischen Ereignissen. Dabei nutzt sie Fotos aus ihren eigenen Familienalben oder gekaufte aus Archiven aus dem Internet. Hintergrund ist dabei, dass sie ihre Erfahrungen der Zeit vor dem Mauerfall in der DDR hinterfragen will.

Das vergangene Jahr stellte für die Künstlerin einen Höhepunkt dar, denn sie durfte ihre Arbeiten im Irish Museum of Modern Art in Dublin vorstellen. Das waren vier großformatige, drei kleinformatige Bilder und eine Installation, erklärt Wawra.

Ausstellung über Umwelt, Politik und Kindheit

Das Thema der dortigen Ausstellung handelte von Umwelt, Politik und Kindheit. Seit ihrem Abschluss am College hält Susanne Wawra Kunstvorträge. Gelegentlich ist sie als Lehrbeauftragte am Germanistikinstitut der Dubliner Universität unterwegs, leitet Workshops und unterrichtet Erwachsene und Kinder in Kunst.

In Bad Tabarz stellt sie ihre frühen und jetzigen Arbeiten vor. Alle ihre Bilder malt sie auf Stoffe, die zuvor grundiert und dann bedruckt werden. So entstehen ihre typischen Collagen. „Ich freue mich auf das Publikum“, sagt Susanne Wawra. Die Vernissage in der Galerie Ringelnatz wird am 7. März um 18 Uhr eröffnet. Bis Juni werden die Werke zu sehen sein. Susanne Wawra will in dieser Zeit auch Workshops anbieten.