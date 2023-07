Gut gebraten: Stefan Löffler brutzelt beim Thüros-Grillfest in Georgenthal mit Kollegen Bratwürste für die Besucher.

Zeitgleiche Herausforderung in Stuttgart und Georgenthal

Georgenthal. Grillfest bei Thüros lockt am Wochenende viele Besucher an. Ein Teil der Belegschaft ist bei den Grillmeisterschaften in der Schwaben-Metropole im Einsatz

Auf dem Thüros-Gelände in Georgenthal herrscht am Wochenende fröhliches wie geschäftiges Treiben. Der Grillhersteller bittet zum Fest. Zu Hunderten kommen Besucher aufs Firmengelände. Mehr als 30 Stände sind aufgebaut. 30 Jahre Thüros gibt es zu feiern. Zur Grillparty treten Biba und die Butzemänner auf, die Gräfenhainer Blasmusikanten am Sonntag.

Ein Gewitter trübt das samstägliche Treiben. Außerdem kann der größte, begehbare Kaminzuggrill weit und breit, sonst die Attraktion der Thüros-Feste, nicht wie in Vorjahren in Gang gesetzt werden. Die Abnahme des dafür erforderlichen Gerüsts habe sich diesmal nicht klären lassen, sagt Firmenchef Christian Schneider. „Ich hoffe, dass wir ihn nächstes Jahr wieder anzünden können.“

Zufrieden trotz der schwierigen Zeiten für alle

Betriebsleiter Jan Schulte (links) und Firmenchef Christian Schneider bringen zum Grillfest in Georgenthal Thüros-Grills „an den Mann“. Foto: Wieland Fischer

Dafür gehen neue Edelstahlroste zum Fest weg wie warme Semmeln, freut er sich. Über die Verkaufszahlen des Tages, der vergangenen Monate und des vergangenen Jahres möchte er nichts sagen. Nur so viel: Dem Unternehmen gehe es gut. „Wir sind zufrieden, trotz der sicherlich schwierigen Zeit für alle, ob privat oder Unternehmen. Wir sind guten Mutes.“

Das Wochenende stelle für ihn und die 30 Mitarbeiter des Familienbetriebs eine doppelte Herausforderung dar. Neben den Hunderten Gästen, die an den beiden Tagen auf das Firmengelände strömen, beköstigt und unterhalten werden, ist ein Teil der Belegschaft zeitgleich auf dem Messegelände in Stuttgart bei der Deutschen Grillmeisterschaft im Einsatz. Selbstverständlich werde in der Schwaben-Metropole auch auf Rosten aus Georgenthal gebrutzelt, erklärt Schneider. „Mit Biathlon-Mannschaft vertreten wir Thüringen richtig prominent.“