Zeitreise in Gotha zu den Helden der Kindheit

Gotha. Das Technik- und Geschichtsmuseum Gotha leistet einen Beitrag zum Astrid-Lindgren-Jahr.

In der Reihe „Carlos Zeitreise“ wird am Samstag, 1. April, um 14 Uhr im Technik- und Geschichtsmuseum des Vereins zur Förderung und Bildung Jugendlicher (FöBi) in der Südstraße 15 im Rahmen des Astrid-Lindgren-Jahres der Frage nachgegangen, welche Rolle in unserer Kindheit Bücher wie „Heidi“ und „Pippi Langstrumpf“ sowie die Helden aus dem „Mosaik“ spielen. Die Veranstaltung wird begleitet vom Briefmarken-Sammler-Verein Gotha 1890, der Sammlerstücke mit direktem Gotha-Bezug anbietet. Zudem wird bis 17 Uhr ein neues Exponat zur Feuerwehrtechnik und Versicherung vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Versicherungsmuseum entstanden ist.