Zeitzeugenabend in Gotha: Über das Leben nach dem Überleben

Gotha. Ein Gesprächsabend mit Zeitzeugen des Holocaust erwartet Gäste am 14. September im Theatercafé im Kulturhaus Gotha.

Möglichkeiten, mit Zeitzeugen des Holocaust ins Gespräch zu kommen, werden rar. Eine Gelegenheit dazu ergibt sich am Mittwoch, 14. September, 19 Uhr, im Theatercafé im Kulturhaus Gotha. Zu Gast sind die Holocaustüberlebenden Éva Fahidi-Pusztai und Eva Stocker. Im Theatercafé treffen sie auf Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Martin Kranz, den Intendanten der Achava Festspiele. Die Veranstaltung „Erinnern im Gestern und Heute – Leben nach dem Überleben“ ist Teil der Festspiele, die aktuell erstmals auch in Gotha stattfinden.

Die aus Ungarn stammende Éva Fahidi-Pusztai kam als 18-Jährige ins Konzentrationslager Auschwitz und später nach Buchenwald. Während sie selbst der Ermordung entging starb ihre gesamte Familie in Auschwitz. Von der Zwangsarbeit gezeichnet, kehrte sie nach langer Irrfahrt in ihre Heimat zurück und sprach, unterdrückt durch das damalige ungarische Regime, erst spät öffentlich über das Erlebte. Umso lauter kämpft sie seit 1990 dagegen, dass der Holocaust vergessen wird.

Festspiele mit mehr als 50 Veranstaltungen

Eva Stocker, ebenfalls in Ungarn geboren, erfuhr erst mit 18 Jahren, dass sie dem Transport ins KZ entging, weil ihre Mutter sie an einen Bahnangestellten abgab, der eine Pflegefamilie für sie suchte. Beide Eltern kamen vermutlich im Holocaust um. Stocker emigrierte in die Schweiz und arbeitet als Filmemacherin. Durch das Gespräch führt Achava-Intendant Martin Kranz. Oberbürgermeister Kreuch trägt mit einer Lesung zum Programm bei. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zu den rund 50 Veranstaltungen in Gotha, Erfurt, Weimar und Eisenach unter achava-festspiele.de