Der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha erwarb Stücke eines Hochzeitsservice von 1842. Die Dessertteller weisen Motive aus dem Großherzogtum Baden und dem Herzogtum Gotha auf. So wie hier die Gothaer Orangerie.

Weißes Porzellan mit Motiven aus Gotha

Das Jahr 2020 fängt für die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha gut an. Die herzogliche Porzellansammlung soll aufgewertet werden. So hat der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha im vergangenen Jahr Teile eines Hochzeitsservice erworben.

Wie Freundeskreis-Vorsitzender Klaus Kleinsteuber bestätigte, habe ein Vereinsmitglied bereits im Mai des vorigen Jahres auf einer Auktion des Auktionshauses Metz in Heidelberg die Stücke erworben und somit auch für den Freundeskreis gesichert. Die Finanzierung des Hochzeitsservice erfolgte durch einen Förderbescheid der Kulturstiftung Gotha über 14.700 Euro. Bei den Stücken handelt es sich um Teile des Hochzeitsservice des damaligen Erbprinzen Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha, dem späteren Herzog Ernst II. und Prinzessin Alexandrine von Baden. 1842 hatte die Stadt Gotha anlässlich der Vermählung das Hochzeitsservice dem Brautpaar geschenkt. „Diese Hochzeitsteller waren ein Geschenk der Gothaer Bürger und diese schenken es dem Schloss jetzt noch einmal“, freut sich Kleinsteuber. Die Ansicht auf diesem Dessertteller zeigt Waltershausen und Schloss Tenneberg. Foto: Klaus Kleinsteuber Das umfangreiche Hochzeitsservice bestand aus 48 Desserttellern, wovon jetzt 17 Teller im Kunsthandel angeboten wurden. Das Hochzeitsservice befand sich im Privatbesitz von Herzogin Alexandrine und wurde vermutlich nach deren Tod „auseinandergerissen“, zum Teil verschenkt oder verkauft. Motive sind Orangerie, Schloss Friedrichthal oder das Herzogliche Palais Lediglich die als Tafelaufsatz dienende Prunkvase, zwei Etageren, einige Terrinen, Vorlegeplatten und schlichte Speiseteller, die mit den Wappen des Brautpaares und der Devise des Ernestinischen Hausordens „Fideliter et constanter“ (Treu und beständig) verziert sind, verblieben im Schloss Friedenstein und kamen erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges in die Porzellansammlung des Schlossmuseums, weiß Kustodin Ute Däberitz. Dementsprechend hätten die im Kunsthandel nun erworbenen Dessertteller auch keinen Eingang in die Verlustdokumentationen der Gothaer Kunstsammlungen gefunden. Die Dessertteller zeigen Motive aus dem Großherzogtum Baden und vom Herzogtum Gotha. So sind unter anderem farbige Abbilder der Orangerie und von Schloss Friedrichsthal, dem Herzoglichen Palais und das Theater Gotha zu sehen. Des Weiteren gibt es Motive mit Teilen vom Thüringerwald und dem Inselsberg sowie Waltershausen und Schloss Tenneberg. Die Ränder der Dessertteller sind mit Gold gesäumt und mit dem Allianzwappen versehen. Das Hochzeitsservice darf deshalb als wertvoll angesehen werden, weil es damals von der Gothaer Porzellanfabrik hergestellt wurde. Im Januar 2020 sollen die erworbenen Stücke dem Freundeskreis Kunstsammlungen übergeben werden, von dort gehen sie in den Sammlungsbestand der Stiftung über, bestätigte der Freundeskreis-Vorsitzende.