Zettel ersetzen Süßigkeiten

Gotha Conny Möller freut sich über Adventskalender und erinnert sich an ihre Kindheit.

Adventskalender sind was Tolles, bereiten insbesondere den Kindern viel Freude und verkürzen die Tage bis zum Weihnachtsfest. Bei ihnen stehen vor allem Spiel und Spaß im Vordergrund. In den vergangenen Jahren haben sich die Hersteller aber auch immer mehr den Erwachsenen zugewandt, was man an den unterschiedlichen Preislagen sehen kann. Ob Kosmetik und Schmuck für die weiblichen Kalenderfans oder etwas Handwerkliches für die Männer.

Als Kind habe ich mich vor allem über die süßen Kleinigkeiten hinter jedem Türchen gefreut. Vor lauter Neugier wurde auch mal heimlich ein paar Tage weitergeschaut. Doch nicht immer war hinter jedem Türchen etwas versteckt, schließlich kam meine Familie schnell hinter meinen Trick. Sie versteckten kleine Zettel, worauf stand, dass ich beim nächsten Türchen erst etwas finden werde. Meine Großmutter steckte mir dann an besagten Tagen immer etwas anderes zu.

Das hat auch Spaß gemacht. Zwar wird der Inhalt heute nicht mehr durch Zettel ersetzt, doch generell auf einen Adventskalender verzichten, kommt nicht in Frage. Das gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu.