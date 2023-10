Zeugensuche: Betrunkener Busfahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer im Landkreis Gotha

"Ein Busfahrt, die ist lustig..." - Im Fall eines betrunkenen Busfahrers im Landkreis Gotha, war die Fahrt für alle anderen Beteiligten nicht so lustig. (Symbolbild)

Landkreis Gotha. Am Montagmorgen fuhr ein alkoholisierter Mann mit einem Linienbus und geriet während der Fahrt mehrmals in den Gegenverkehr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Ein Linienbus war am Montagmorgen auf der Strecke Apfelstädt, Wandersleben, Wechmar, Mühlberg, Wechmar, Günthersleben, Töpfleben, Dr.-Troch-Straße (Gotha), Uelleben und Emleben unterwegs. Der 52-jährige Fahrer trat seinen Dienst stark alkoholisiert an und brachte mehrere Menschen in Gefahr.

Wie die Polizei mitteilte, mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen, um eine Kollision mit dem Linienbus zu vermeiden. Der Fahrer geriet mehrmals in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle, stellten die Beamten einen Wert von 2,5 Promille fest.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, sowie Insassen des Busses und Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des Linienbusses gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter 03621 781124 (Bezugsnummer: 0263188/2023) zu melden.

