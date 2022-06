Zeugensuche nach Raub in einer Tankstelle in Gotha

Gotha. Unbekannte haben eine Tankstelle in Gotha ausgeraubt. Die Polizei sucht mit einem Bild nach den Tätern und bittet um Hilfe.

Am Freitag, 17. Juni, kam es in der Tankstelle in der Puschkinallee in Gotha zu einem Raubdelikt. Der (die) Täter(in) betrat gegen 20.45 Uhr das Gebäude, bedrohte die Kassiererin und forderte Bargeld.

Die 23-jährige Geschädigte öffnete die Kasse. So konnten die Person 800 Euro entwenden. Während des Verlassens sprühte der oder die Unbekannte(n) Reizgas in den Kassenbereich und verließ(en) anschließend die Tankstelle in Richtung Reinhardsbrunner Straße. Die Kassiererin wurde leicht verletzt.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180cm groß,

muskulös/stämmig,

deutsch, 30 - 40 Jahre,

komplett schwarz gekleidet,

schwarze Brille und dunkle Schildmütze

Ein Bild der Täter finden Sie hier.

Hinweise zum Täter/zur Täterin nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 / 781124 entgegen.

